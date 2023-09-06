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Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

İSTANBUL’da etkili olan sağanak nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatılmasının ardından, Metro İstanbul sabah yaptığı duyuruda M3 metro hattında da üç durağın kapatıldığını açıkladı.

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İstanbul Valiliği’nin etkili olacağını açıkladığı sağanak yağmur, ulaşımı da etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattında Turgut Özal, Siteler, Kayaşehir Merkez ve Şehir Hastanesi istasyonları kapatıldı.

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