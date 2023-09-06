Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor

İSTANBUL’da etkili olan sağanak nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatılmasının ardından, Metro İstanbul sabah yaptığı duyuruda M3 metro hattında da üç durağın kapatıldığını açıkladı.Abone ol
İstanbul Valiliği’nin etkili olacağını açıkladığı sağanak yağmur, ulaşımı da etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattında Turgut Özal, Siteler, Kayaşehir Merkez ve Şehir Hastanesi istasyonları kapatıldı.