Alkol uyarısı yapan mahalle muhtarını defalarca bıçakladılar!

Elazığ Karakoçan'da mahalle arasında alkol alan 3 şahısı uyaran muhtar şahıslar tarafından bıçaklandı.

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Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Ö. Mahalle arasında alkol alan 3 kişiyi uyardı. Bunun üzerine şahıslar ile muhtar arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma da muhtar, bıçaklandı. Mahalle sakinleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan muhtar, yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.