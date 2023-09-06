BIST 8.255
DOLAR 26,82
EURO 28,80
ALTIN 1.659,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alkol uyarısı yapan mahalle muhtarını defalarca bıçakladılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alkol uyarısı yapan mahalle muhtarını defalarca bıçakladılar!

Elazığ Karakoçan'da mahalle arasında alkol alan 3 şahısı uyaran muhtar şahıslar tarafından bıçaklandı.

Abone ol

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Ö. Mahalle arasında alkol alan 3 kişiyi uyardı. Bunun üzerine şahıslar ile muhtar arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma da muhtar, bıçaklandı. Mahalle sakinleri tarafından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan muhtar, yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Geri döndü! THY uçağına yıldırım isabet etti
Geri döndü! THY uçağına yıldırım isabet etti
Meral Akşener CHP'yi saf dışına itti! Muharrem İnce ile 'Üçüncü Yol' ittifakı
Meral Akşener CHP'yi saf dışına itti! Muharrem İnce ile 'Üçüncü Yol' ittifakı
Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor
Selin vurduğu İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastaları yanıltmayın, hastane çalışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastaları yanıltmayın, hastane çalışıyor
İstanbul'da selde ölenlerin isimleri açıklandı! 12 kişinin tedavileri sürüyor
İstanbul'da selde ölenlerin isimleri açıklandı! 12 kişinin tedavileri sürüyor
ABD'den Erdoğan'a Karadeniz Tahıl Girişimi teşekkürü
ABD'den Erdoğan'a Karadeniz Tahıl Girişimi teşekkürü
Valilik açıkladı! İstanbul'daki sel can aldı!
Valilik açıkladı! İstanbul'daki sel can aldı!
Sinan Akçıl'dan çok konuşulacak TOGG sözleri: Hemen satacağım
Sinan Akçıl'dan çok konuşulacak TOGG sözleri: Hemen satacağım
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'da
Başakşehir'i sel vurdu! Araçlar sürüklendi, insanlar mahsur kaldı!
Başakşehir'i sel vurdu! Araçlar sürüklendi, insanlar mahsur kaldı!
Komşusu ve eşini öldüren şahıs intihar etti!
Komşusu ve eşini öldüren şahıs intihar etti!
Hatay'da korkunç olay! Sulama kanalında bulundu...
Hatay'da korkunç olay! Sulama kanalında bulundu...