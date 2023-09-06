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Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi 

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi 

 Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

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Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 7 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG'li teröristler, Halep ilinin kuzeydoğu kırsalında SMO'nun kontrolünde Bab ilçesinin batısındaki Able köyüne sızma girişiminde bulundu. 

Bunun üzerine harekete geçen SMO mensupları, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Cihan köyü yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı.  Ağır silahlar kullanan SMO mensupları, sızma girişimini püskürttü. 

Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Tel Rıfat'taki durum

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. 

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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