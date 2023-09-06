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"Madımak" hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Madımak" hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül’ün kalan cezası “Sürekli Hastalık” hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı.

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