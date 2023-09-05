Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya yarışmada ortaya çıktı
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Sunucu Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın Ramazan ayında bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın sır gibi herkesten sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ'ın okul arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.
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Koç Üniversitesi'nde okuyan Lidya, Ramazan ayında katıldığı ve Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programında ortaya çıktı.
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21 yaşındaki Lidya 'Kunaryalar' adlı grubuyla yarışırken annesinden söz edilmemesini rica ettiği için bugüne dek haber olmamıştı.
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Lidya Müge Akdağ kimdir?
Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında evlendi. Çiftin, 2002 senesinde kızları Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya 21 yaşında.
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