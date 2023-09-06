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Fenerbahçe aradığı 6 numarayı buldu 15 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe aradığı 6 numarayı buldu 15 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe yönetimi 6 numara transferinde aradığı oyuncuyu buldu. Sarı lacivertli yönetim Portekiz takımı Braga'da oynayan Al-Musrati için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı. UEFA'ya teslim edilen kadronun yeterli olduğunu ifade eden İsmail Kartal, lig için 6 numara transferi istedi.

Braga forması giyen Al-Musrati için Fenerbahçe yönetimi bastırıyor. Portekiz Ligi temsilcisine 15 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, Braga'nın kafasını bir hayli karıştırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri için en iyi oyuncusunu bırakmak istemeyen Portekiz ekibi, devre arasında Fenerbahçe ile yeniden masaya oturup transferi noktalayacak.

Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği için şu an takımdan ayrılmak istemeyen Al-Musrati, devre arasında oluşacak puan durumuna göre Fenerbahçe'ye gelecek.

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