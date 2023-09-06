Elazığ'da acı kaza! Kontrolden çıkan ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Malatya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.