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Kartal'da sokak ortasında sohbet eden gençlere silahlı saldırı! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da sokak ortasında sohbet eden gençlere silahlı saldırı! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde sokak ortasında konuşan bir grup genç araçla gelen silahlı şahısların saldırısına uğradı. Meydana gelen olayda biri ağır, üç kişi yaralandı.

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Olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Hacılar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip - içip sohbet ediyorlardı.

Yine çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkte bir araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ateş etti.

Çatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Aklımın ucundan geçti"

Olayı gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Demir, "Balkonda oturuyordum. Arka mahalleden bağırma sesleri geldi. Aklımın ucundan geçti bir şey olacak diye, internet kafenin orada vurmaya çalıştı, vuramadı. Sonra kahvenin önünde vurdular" dedi.

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