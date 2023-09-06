Meral Akşener nihai yerel seçim kararını açıkladı Altaylı'nın sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi. Altaylı'nın "Ayrı aday çıkarırsanız İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini göze alıyor musunuz?" sorusuna Akşener, "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki" diye yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı’ya yerel seçimlere ilişkin gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

Akşener, partisinin 81 ilde aday çıkaracağını açıkladı "Biz bu partiyi CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Akşener, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemesini yumuşatan açıklamalarda bulunmuş, Zorlu'nun 'tedbiren' bu şekilde konuştuğunu kaydederek aday isimleri üzerinde anlaşmalar ve uzlaşmalar olabileceğini ifade etmişti.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün seçim boyunca fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. “Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir” diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda.

İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?

Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. “Ben adayım” dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir.

İttifak kararı nihai mi?

Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır. Ben de Ekrem beye yakınım. Ekrem beyin CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li kişiler çıktılar benim CHP’nin içişlerine karıştığımı iddia ettiler. Ki çok ayıp bir şeydir bu.

Seçimin ardından İYİ Parti kurmaylarının açıklamalarına ilişkin, son dönemlerde ortaya çıkanlarla ilgili öfke olduğunu belirten Akşener, “Adnan bey sahada çalışırken ‘Onlar oradan vekil çıkartamaz İYİ Parti’ye oy vermeyin’ deniliyor. Beni ve İYİ Parti’yi düşmanlaştırarak AK Parti bünyesinde bizim üzerimizden sayın Kılıçdaroğlu’na gelebilecek oyların önü kesildi. Buna da çanak tutuldu. Ben size Çankırı’dan örnek vereyim. Çankırı’da adayımız son 10 güne kadar kazanabilir durumdaydı. AK Parti’nin birinci sıradaki adayı ve teşkilatları, ikinci sıranın çıkamayacağını onun için diğer oyların MHP’ye kaydırılması gerektiğini söylediler. Bunun üzerine kavgalar oldu. Sonuç itibariyle İYİ Parti’nin vekil adayı gitti MHP, AK Parti kazandı” diye anlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i “saydığını” söyleyen Akşener, “Eskişehir’de ilginç bir şey oldu. Nebi kardeşimizin büyük bir kızgınlığı var. Ailecek görüştükleri hocanın iddiaya göre, “İYİ Parti buradan çıkaramaz, 4 çıkaralım” diye gezmesi. Bunlar insanları kırıyor” dedi.

“İstanbul ve Ankara dahil ayrı gireceğiz”

Akşener şöyle devam etti:

Bütün bunlar teşkilatlarda bir şey biriktirdi. Bursa’daydım geçen gün. Biz teşkilatlarımıza çok para gönderemedik. Biraz zorluk çekmişler. Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşmaya çalışmışlar kumanya için. Üç gün kala “Biz kumanya veremeyiz” demişler. İkinci turdan bahsediyorum. Bu tür çok hoyrat, sert tavırlar… Şimdi gelinen noktada bizim 4 vekilimiz hariç, teşkilatlarımızın tamamı şu an itibariyle yerel seçimlere hiç kimse ile… İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili olarak da biz cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz için kendilerini, Kürşad (Zorlu) ‘Burada da aday çıkaracağız’ dedi. Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz için ben Kürşad ile ilgili ‘Tedbiren söylemiştir’ dedim. Ne çıktı ortaya? Dediler ki ‘Evet biz Cumhurbaşkanı adayı göstermek istedik, iki arkadaş da kabul etmedi. Milletin sesini bildirdiniz’ dediler.

Partileri göstermedikleri sürece nasıl kabul edeceklerdi?

Biz de gösterebilirdik. Birinden biri “adayım” dese oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey. Arkadaşlarımız ‘Milletin sesini değerlendirmediler ama biz her yerde ayrı gireceğiz.’ diyor. İstanbul ve Ankara dahil.