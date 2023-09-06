Müstehcen görüntüleri medyaya yansımıştı! Kanye West ve Bianca Censori kara listeye alındı

Ünlü şarkıcı Kanye West ve sevgilisi Bianca Censori, Venedik'te tekne gezisindeki müstehcen davranışları nedeniyle tekne şirketi tarafından yasaklandı.

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Kanye West ile Bianca Censori, geçtiğimiz günlerde İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olmuştu. Ünlü çiftle ilgili tur şirketinden açıklama geldi.

Bianca Censori ile Venedik'e giden West, tekneyle gezerken pantolonu düşük bir şekilde objektiflere yansımıştı.

Bu hali günlerce konuşulan ünlü çifte tekneyi kiralayan tur şirketi Venezia Turismo Motoscafi, Daily Mail Australia Sunday'e açıklama yaptı.

Şirketin açıklamasında, fotoğraflar kamuoyuna yansıyana kadar West'in teknede pantolonunu indirdiğinden habersiz olduklarını belirterek, "Kaptan trafiği gözetmek zorundaydı ve bu yaşananları görmedi. Eğer görseydi derhal karaya çıkar ve haddini aşanları yetkililere bildirirlerdi" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin açıklamasında West ve Censori'nin uygunsuz görüntülerini kınanarak "Kendimizi bu tür eylem ve davranışlardan tamamen ayırıyoruz. Bay West ve eşi bundan böyle kesinlikle şirketimizin teknelerine kabul edilmeyecektir" denildi.