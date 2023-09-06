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Çorum'da park halindeki biçerdöveri pompalı tüfekle kurşunladılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da park halindeki biçerdöveri pompalı tüfekle kurşunladılar!

Çorum'da park halindeki bir biçerdöver kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

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Olay, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler N.T.'ye ait park halindeki biçerdöveri pompalı tüfek ile kurşunlayarak olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan N.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

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