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Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci alım ek ilanı yayımlandı

Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci alım ek ilanı yayımlandı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki 15 tezli ve tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alımı ve yatay geçiş için yayımlanan ek ilanda, 05-08 Eylül tarihlerinde yalnızca çevrim içi (online) alınacak olan başvurulara ilişkin şartlara, kılavuza ve kesin kayıt takvimine yer verildi.

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İlan edilen sürenin dışında kalan ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvuruların kesinlikle kabul edilemeyeceğine ilişkin önemli notun düşüldüğü ilanda yeni başvuru ve yatay geçiş için çevrim içi başvurunun, Enstitü Müdürlüğünün kurumsal web sayfasından (https://ubs.bayburt.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx) yapılacağının bilgisi paylaşıldı.

Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim), Beden Eğitimi ve Spor, Endüstri Mühendisliği, İklim Değişikliği ve İklim Politikaları, İktisat, İşletme, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Temel Eğitim, Tarih, Temel İslâm Bilimleri, Tezsiz Antrenörlük Eğitimi ve Tezsiz Mühendislik Yönetimi programlarının başvuruya açıldığı ilanda, bilimsel mülakâta hak kazanan adayların ilan tarihi 11 Eylül, bilimsel değerlendirme/mülakât tarihi 13 Eylül, kayda hak kazanan öğrencilerin ilanı 14 Eylül, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirme tarihi 14-19 Eylül olarak belirtildi.

Boş kalan kontenjanlar için başvurular ise 20 Eylül'de alınacak ve yerleştirmeler 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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