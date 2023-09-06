Kırklareli'nde sel felaketi! Sosyetenin tatil mekanında ölü sayısı yükseliyor!

KIRKLARELİ’nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişinin bulunması için aramalar sürüyor. Selle birlikte harekete geçen dev tomrukların sosyetenin tatil mekanında bungalov evleri metrelerce sürüklediği gözlendi.

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Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde İğne Adası bölgesindeki Longoz Ormanlarında bulunan bungalov evler sürüklenmişti. Bungalov evlerle beraber ormanlık alana vuran selle beraber çok sayıda tomrukta sürüklendi. Taşkın ve sel suları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece Kırklareli'nde selde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Arama çalışmaları sürüyor

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Dev tomruklar bungalov evleri sürükledi

Bölgeye selle ve taşkınlarla beraber çok sayıda dev tomrukta sürüklendi. Tomrukların bungalov evleri metrelerce sürükledi ve yer yer evleri parçaladığı da gözlendi.

Ekipleri sudaki arama ve çalışmalarının yanı sıra kayıp vatandaşların altında kalabileceği olasılığına karşı tomrukların aralarında da aramaların yoğunlaştığı gözlendi.

Kırklareli’nde meydana gelen selde kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan vatandaşın cesedi, bulunduğu alandan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.