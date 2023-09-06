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Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Denizli'de narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 5 bin 713 birim kağıda emdirilmiş halde bonzai, 161 gram esrar, 94 gram metamfetamin, 151 adet reçeteye tabi hap, 124 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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