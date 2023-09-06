Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Denizli'de narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 5 bin 713 birim kağıda emdirilmiş halde bonzai, 161 gram esrar, 94 gram metamfetamin, 151 adet reçeteye tabi hap, 124 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.