BIST 8.255
DOLAR 26,82
EURO 28,80
ALTIN 1.659,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Av yasağı bitti, tezgahlardaki fiyatlar dikkat çekiyor! En çok hamsi ve sardalya satıldı

Av yasağı bitti, tezgahlardaki fiyatlar dikkat çekiyor! En çok hamsi ve sardalya satıldı

Denizlerde balık sezonu hareketliliği başladı. Ege Bölgesi ve İzmir'in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Foça ilçesindeki balıkçılar, Sezonun bol balık çeşidi ile başladığını ve fiyatların yaz mevsimine göre yarı yarıya düştüğünü ve tezgahlarda en çok satılan, bolluk yaşanan balık çeşidinin hamsi ve sardalya olduğunu belirttiler.

Abone ol

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla gırgır ve trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar denizin bereketiyle limana döndüler. İzmir Balık Hali'ne giden balıklar ve Foça Balık Hali'ne getirilen balıklarla tezgahlar doldu taştı.

Bölgeye has lezzetiyle ünlü olan balıklar sardalya, barbun, tekir, levrek, çipura, mercan, tavuk balığı, kefal, topan kefal, gibi balıklar ile açık denizden gelen diğer çeşit deniz ürünleriyle Foça Balık Halinde adeta görsel şölen yaşanmaya başladı.

Foça'da yaşayanlar ve tatilini ilçede geçirenler fiyatlar biraz yüksek olsa da balık çeşitliliğinden memnunlar.

"Hamsi boyut olarak gayet güzel"

Halde balık satışı yapan Nejat Elgün, “Balık sezonumuza başladık. Barbunumuz, sardalyamız çoğaldı. Hamsimiz keza boyut olarak gayet güzel, geçen seneki gibi ufak değil. Denizlerimizle biraz ilgilenildiği zaman bazı balıkların boyutları, gramajlarının olumlu yönde değiştiğini görmüş oluyoruz" dedi.

Hamsi, levrek, çipura fiyatları...

Elgün; hamsinin kilosunun 70-100 lira arasında, deniz levreğinin kilosunun 300-350 lira arasında, çiftlik levreklerinin kilosunun 140-170 lira arasında, deniz çipuranın kilosunun 300-400 lira arasında olduğunu kaydetti.

"Hamsi ve sardalya bollaştı"

Halde balık satışı yapan başka bir esnaf Menderes Gün, “Şu ara hamsi ve sardalya bollaştı, herkesin bütçesine uygun fiyatta. Levrek fiyatları boyuna ve kilosuna göre değişiyor, balık çeşitlerimiz bol. Deniz çipurası, çim çim karides, topan kefal var. Son dönemde körfezde oluşan deniz anası istilasından dolayı balıkçılar topan kefal balığı avlanmakta zorlanıyor. Balıkçılar denizanasından dolayı istedikleri gibi çalışamıyorlar" diye konuştu.

"Bol miktarda balık var, fiyatlar yarı yarıya düştü"

Foça balık halinde balıkçı Murat Küçükdurgun, “Sezon açıldı, bol miktarda balığımız var, fiyatlar yarı yarıya düştü. Barbunun kilosu 500 liradan 250 lira civarına düştü, Karides 200 liradan 100 liraya, kaya barbun balığı bin liradan 400 liraya, deniz levrekleri 600 liradan 300 liraya, çipuralar 200, kaya levrekleri 200 liraya kadar düştü. Hamsi ve sardalye bol miktarda var, onlarda 100'er liradan satışta. “dedi

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Piyasalarda günün ilk rakamları! Dolar ve Euro'da son durum...
Piyasalarda günün ilk rakamları! Dolar ve Euro'da son durum...
Meral Akşener nihai yerel seçim kararını açıkladı Altaylı'nın sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Meral Akşener nihai yerel seçim kararını açıkladı Altaylı'nın sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Cimin Üzümünün faydaları saymakla bitmiyor!
Cimin Üzümünün faydaları saymakla bitmiyor!
Müstehcen görüntüleri medyaya yansımıştı! Kanye West ve Bianca Censori kara listeye alındı
Müstehcen görüntüleri medyaya yansımıştı! Kanye West ve Bianca Censori kara listeye alındı
Bursa Uludağ Üniversitesi 71 bin öğrenciyle derse başlıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 71 bin öğrenciyle derse başlıyor
Çorum'da park halindeki biçerdöveri pompalı tüfekle kurşunladılar!
Çorum'da park halindeki biçerdöveri pompalı tüfekle kurşunladılar!
Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci alım ek ilanı yayımlandı
Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci alım ek ilanı yayımlandı
Arabasını kim satın alırsa, üstüne para verecek!
Arabasını kim satın alırsa, üstüne para verecek!
Dünyanın en gizemli üç insanı Soçi'de hararetli hararetli ne konuştu? Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın...
Dünyanın en gizemli üç insanı Soçi'de hararetli hararetli ne konuştu? Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın...
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kamyonun altına sıkıştı! Ekipler zamanla yarıştı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kamyonun altına sıkıştı! Ekipler zamanla yarıştı
Fenerbahçe aradığı 6 numarayı buldu 15 milyon euroluk teklif
Fenerbahçe aradığı 6 numarayı buldu 15 milyon euroluk teklif