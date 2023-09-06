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Gaziantep'te zahir tacirlerine şafak operasyonu! Narkotik polisleri mahalleyi ablukaya aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te zahir tacirlerine şafak operasyonu! Narkotik polisleri mahalleyi ablukaya aldı

Gaziantep'de narkotik polis ekiplerinin 200'ün üzerinde personelin katımıyla düzenlenen ve hala devam eden şehir merkezinde belirli mahallelere gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu çerçevesinde çok sayıda adrese koçbaşı ile baskın yapıldı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu başlattı.

Kent merkezinde belirlenen mahalleleri ablukaya alan ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Toplam 200'ün üzerinde personelin katılımı, özel harekat ve dron destekli operasyonda belirlenen bazı adreslere ise koçbaşı ile girildi. Şafak vakti başlatılan operasyon devam ediyor.

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