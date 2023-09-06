BIST 8.255
DOLAR 26,82
EURO 28,80
ALTIN 1.659,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli gözaltında!

Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli gözaltında!

Yalova'da narkotik köpeklerin de kullanıldığı uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerinin uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda, narkotik köpekleri "Zeytin ve "Gölge" ile arama yapıldı. Operasyonlarda 171 gram skunk, 49,46 gram sentetik uyuşturucu, 49,44 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza grubu tablet, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 av tüfeği, 8 tabanca ile 144 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ç, S.S, B.A, F.T, A.Y, Ç.B, M.U, F.K, H.B.K. ve T.M, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dövülerek evden atıldı, hamilelik testi travmayı ikiye katladı: Sokakta kalan ailenin "tek isteği" yürek yaktı!
Dövülerek evden atıldı, hamilelik testi travmayı ikiye katladı: Sokakta kalan ailenin "tek isteği" yürek yaktı!
O ilacın etkisi korkuttu! Covid-19 tedavisi olan bebeğin göz rengi değişti
O ilacın etkisi korkuttu! Covid-19 tedavisi olan bebeğin göz rengi değişti
İstanbul’da arabanın el frenini indiren çocuklar apartman boşluğuna uçtu! İşte kaza anı...
İstanbul’da arabanın el frenini indiren çocuklar apartman boşluğuna uçtu! İşte kaza anı...
Emre Belözoğlu sonrası Başakşehir'de teknik direktörlük için düşünülen isim belli oldu
Emre Belözoğlu sonrası Başakşehir'de teknik direktörlük için düşünülen isim belli oldu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te zahir tacirlerine şafak operasyonu! Narkotik polisleri mahalleyi ablukaya aldı
Gaziantep'te zahir tacirlerine şafak operasyonu! Narkotik polisleri mahalleyi ablukaya aldı
Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Reyting rekorları kıran dizilere imza atan ünlü yönetmen Ceylan Ede boğularak can verdi
Reyting rekorları kıran dizilere imza atan ünlü yönetmen Ceylan Ede boğularak can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 3 yılın planını bugün açıklıyor! Planda neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 3 yılın planını bugün açıklıyor! Planda neler var?
Av yasağı bitti, tezgahlardaki fiyatlar dikkat çekiyor! En çok hamsi ve sardalya satıldı
Av yasağı bitti, tezgahlardaki fiyatlar dikkat çekiyor! En çok hamsi ve sardalya satıldı
Kırklareli'nde sel felaketi! Sosyetenin tatil mekanında ölü sayısı yükseliyor!
Kırklareli'nde sel felaketi! Sosyetenin tatil mekanında ölü sayısı yükseliyor!
Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu