ABD'den nükleer açıklaması: İran'ın barışçıl amacı yok!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İran'ın uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmesinin geçerli ve barışçı bir nedeni olmadığını söyledi. ﻿

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ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Patel, Washington'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Patel, "İran'ın yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretiminin geçerli ve barışçı bir sebebi bulunmuyor." dedi.

İran'ın barışçıl amaçlarla yüksek düzeyde uranyum geliştirdiğine dair açıklamalarına işaret eden Patel, "Bugün dünyada başka hiçbir ülke bu iddialar doğrultusunda yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

Patel, ayrıca Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakereler konusunda bir gelişme olmadığını aktardı.

İran, ABD yaptırımlarının ardından yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastı sonrasında Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, haziranda yaptığı açıklamada, yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için Batı ülkelerinin tepkisine yol açan yüksek düzeyde uranyum zenginleştirdiklerini ve ülkesinin nükleer programının askeri amaçlı olmadığını söylemişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi tarafından temmuzda yayımlanan istihbarat değerlendirme raporunda, İran'ın nükleer silah üretimine yol açacak faaliyetlerini artırmasına rağmen şu ana kadar nükleer silah üretimine yönelmediği belirtilmişti.