Sıla ile Alaşehir'in Üzüm Festivaline muhteşem final!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde çiftçilerin özenle yetiştirdiği üzümler birbiriyle yarıştı. Festivalin son gününde sahne alan Sıla ise birbirinden güzel parçalarını Alaşehirliler için seslendirdi.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinlikleri "En Güzel Üzüm" yarışmasıyla devam etti. Çiftçiler tarafından yetiştirilerek jüri üyelerine sunulan üzümler renk, tat, tane standardı, temizlik ve hastalık kriterleri üzerinden değerlendirildi.

68 Sultaniye üzüm üreticisinin katıldığı yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar tam, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ise 10'ar adet kelter 10'ar adet bağ direği, gübre ve zirai ilaç desteği verildi. Sultaniye üzüm yarışmasında 156 puanla Filiz Uşak birinci, 150 puanla Hüseyin Birgül ikinci, 148 puanla Yusuf Bozbay üçüncü oldu.

Öte yandan bu yılki yarışmada ihracat ürünü olarak yetiştirilen Anadolu menşeili üzüm çeşiti Thomson için de ayrı bir yarışma düzenlendi. İlk kez düzenlenen ve 10 yarışmacının katıldığı yarışmada 149 puanla Birol Önel birinci, 148 puanla Özgür Avcı ikinci ve 142 puanla Ramazan Bayram üçüncü oldu.

Yarışmada konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Festivalimizin 7. gününü, Alaşehir'imizin 5 Eylül kurtuluş gününü kutluyoruz. 5 Eylül bizim için önemli. Kurtuluşumuzda rol oynayan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet le anıyorum. Ruhları şad olsun. En güzel üzüm yarışması yapıyoruz. Afet niteliğinde yağışlardan dolayı hastalığın kol gezdiği bir ortamda bu mevsimde, bu şartlarda eğer üretebiliyorsa insanlar, işte gerçek çiftçiler onlar. Ana kalem Alaşehir'imizin gerçek üzümü Sultaniye üzümü, Alaşehir üzümü deyince sadece sultaniye üzümüyle kalmıyoruz. Türkiye'nin her tarafına her türlü üzümü iç ve dış piyasaya gönderebiliyoruz. Böylece hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine katkı sunuyoruz. Çiftçi bu milletin efendisi ama fiyatlar karşısında da eziliyorsunuz. İşte biz bu gün üzümlerimizin birincisine tam altın, ikincisine yarım, üçüncüsüne çeyrek altın veriyoruz. Bun yanında tüm yarışmacılarımıza 10'ar adet kelter, 10'ar adet bağ direği, mazot, gübre ve zirai ilaç desteği veriyoruz ve buradan herkes birinci olarak çıkmış olacak" dedi.

Yarışmada üzümü üçüncü olan Ramazan Bayram, sağ olsun başkanımız sayesinde bu ödülleri aldık. Bütün üreticilerin emeğine sağlık. Çok güzel üzüm yetişirmişler. Başkanımızda emeğinin karşılığında herkese hediyeler veriyor. Çok güzel üzüm yetiştirdik ve emeğimizin karşılığını aldık, dedi.

Sıla konseri Alaşehirlileri mest etti

Festivalin son gecesinde ünlü sanatçı Sıla sahne aldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı doldurup taşıran Alaşehirliler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy Sıla'ya çiçek ve Sultaniye üzümü hediye etti.