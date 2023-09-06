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Artvin'de sokak köpeği faciası! Yere düşürüp saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de sokak köpeği faciası! Yere düşürüp saldırdı

Artvin Hopa'da ilçesinde bir kişi evine girmek isterken yanından geçtiği sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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Olay ilçeye bağlı Ortahopa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Oğuzhan Şanlı (35) evinin önüne geldiği sırada yerde yatan sokak köpeğini gördü. Yanından sessizce geçmek isteyen adamı fark eden köpek aniden kalkarak genç adama saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşerek yaralanan Şanlı, köpeğin uzaklaşmasıyla kurtuldu.

Olay sonrası yaşadığı korku dolu anları anlatan genç adam, “Gece saat 2 sıralarında mahalleye eve gelmek üzere arabamı park ettim yerde yatan köpeği gördüm. Köpeğin tepki verebileceğini ön görerek yavaşça kenarından giderken köpek aniden uyandı, uyanır uyanmaz üstüme geldi."

"Ayağımda terlik olduğu için dengesiz bir şekilde yere düştüm. Yere düşmeme rağmen saldırmaya ısırmaya çalıştı. Ben de tekme atarak onu uzaklaştırdım. Daha sonra köpek uzaklaştı bende kalktım biraz elim şişmişti" dedi.

"Köpeklerle yaşamak zorundayız"

Yaşadığı saldırıya rağmen "Köpeklerle yaşamak zorundayız" diyen Şanlı "Ben köpeğin saldırısına uğradım diye 'Köpekler toplansın barınaklara konsun' demiyorum. Ama köpeklerin uygun bir şekilde beslenilmesini tavsiye ediyorum. Keşke yaşanmasaydı, yaşandı. Sağ salim ayaktayız” diye konuştu.

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