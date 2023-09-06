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Kütahya'da şüpheli motosikletlilerin üzerinde çok sayıda uyuşturucu çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da şüpheli motosikletlilerin üzerinde çok sayıda uyuşturucu çıktı!

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan motosiklette iki şüphelinin üzerinden ve çevrede yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 8.17 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.D. (21) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, İ.K. (22) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu motosiklette, şahısların üstlerinde ve çevrede yapılan aramada, 2 parça halinde, 5.85 gram ve 2.32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca S.D. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde yoklama kaçağı olarak aranıyor kaydı olduğu tespit edilirken, şahıs hakkında gerekli idari işlem uygulandı.

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