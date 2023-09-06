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ABD'den Kuzey Kore'ye sert uyarı: Rusya'ya silah sağlarsa bedelini ödeyecek!

ABD'den Kuzey Kore'ye sert uyarı: Rusya'ya silah sağlarsa bedelini ödeyecek!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması durumunda "bedelini ödeyeceği" uyarısında bulundu.

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Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ve Rusya arasında son dönemde artan temasları değerlendirdi.

Pyongyang'ın, Moskova'ya Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere silah sağlaması durumuna ilişkin Sullivan, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim, kışa girerken tahıl ambarlarını ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarını hedef alarak başka bir ülkenin egemenlik alanlarını ele geçirmek için savaş alanında kullanmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye olumsuz yansıyacak ve uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler."

Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

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