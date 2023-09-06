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Terör örgütü PKK'nın artık hava kuvvetleri var Elebaşı Mazlum Abdi duyurdu

Terör örgütü PKK'nın artık hava kuvvetleri var Elebaşı Mazlum Abdi duyurdu

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Arap aşiretlerin terör örgütü YPG'ye baş kaldırmasına karşı ABD'nin YPG'ye hava desteği sağladığı ortaya çıktı. Yazar Özay Şendir, ayrıntıları yazdı.

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

Tarafların çatışması sürerken ABD'ni YPG'ye hava desteği verdiği ortaya çıktı. Milliyet yazarı Özay Şendir, bu durumu yazısında değerlendirdi.

Çatışmalarda ABD hava desteği sağladı

Terör örgütü PKK'nın hava kuvvetleri hayalinin ABD sayesinde gerçeğe dönüştüğünü yazan Şendir, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kandil’deki terör ağaları değil ama PKK’nın Suriye Kolu sonunda bu arzusuna kavuştu. Şaka yapmıyorum, Arap aşiretlerinin Deyrizor’da, YPG’ye karşı başlattığı silahlı mücadelede yaşandı söz konusu gelişme.  Mazlum Abdi sosyal medya hesabında “Uluslararası koalisyon Deyrizor’daki militanlara karşı bize hava desteği sağladı” diye yazdı.  IŞİD’e karşı YPG’yi sahaya sürüyoruz diyen ABD, sonunda YPG’nin hava kuvvetleri haline geldi. 

“Washington, Deyrizor krizine barışçıl çözüm talep etti”

İlişki o kadar iç içe geçmiş ki Abdi, aynı mesaj serisinde, “Washington, Deyrizor krizine barışçıl çözüm talep etti” diye de yazdı. Utanması gereken Mazlum Abdi değil, ABD’yi, terör örgütünün hava gücü haline getiren Pentagon-CIA ortaklığı ve Beyaz Saray.  Washington için Yunanistan’daki askeri üsler, İncirlik’in alternatifi olabilir ama mesele o kadar basit değil.  Türkiye, bölgede ABD’ye rağmen adımlar atmıştı, gerekirse yine atar. Böyle bir durumda Washington, Suriye’de kalan 900 askeriyle sadece kaçan taraf olabilir. "

 Özay Şendir'in yazısının tamamı

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