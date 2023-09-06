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Ata tohumunu ekti, buğdayın boyu 2 metreyi buldu!

Ata tohumunu ekti, buğdayın boyu 2 metreyi buldu!

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde ata buğdayı ile ekim yapan bir çiftçi, boyu 2 metreye yaklaşan buğdayın hasadını gerçekleştirirken, dekar başına yaklaşık 1 ton verim elde edildi.

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Ayazini köyünde yaşayan çiftçi Murat Şahin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da arazisine geçmişi 7 bin yıl öncesine kadar dayandığı bilinen ata buğdayı ekti. Şahin’in ektiği ata buğdaylarının boyu 2 metreye yaklaşırken, hasat dönemi ise beklenenden çok fazla bir verimle gerçekleşti.

Hasadın ardından konuşan Şahin, “Ektiğimiz buğday diğer bildiğimiz buğdaylara göre daha çok verimli. Kurak ve yağışlı iklimlerde de verimliliğini de koruyor. Ata buğdayımız 7 bin yıllık olan ata buğdayımızdır. Yaklaşık bir tane buğdaydan kardeşlenme (çoğalma) 15-20 civarında oluyor. Kardeşlendikten sonra yukarı bölgesinde yani bizim başak dediğimiz bölgede de 7-8 tane tekrar kardeşlenme yapmaktadır. Buğdayımızın boyu yaklaşık 2 metre civarıdır. Soğuk ve sıcak bölgelerde yetişebilir yani kurak bölgelerde de yağmurun bol olduğu bölgelerde de yetişebilir yani her türlü iklim şartlarına uygundur. Sürekli yıllardır ekiyoruz bu buğdayı çok güzel verim alıyoruz. Dekarından 1 tonu gecik verim alıyoruz. Saman olarak ta diğer buğdaylara nazaran daha fazla verim oluyor. Biz de bunu 81 ilimize yaymak istiyoruz” dedi.

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