AK Parti'de peş peşe istifalar! Mart 2024 yerel seçimleri ile ilgisi ne?

AK Parti'de Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticileri peş peşe istifa kararlarını duyurmaya başladı. AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'un ardından ilçe başkanlarından da istifa açıklamaları geldi.

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AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'un ardından ilçe başkanlarından da istifa açıklamaları geldi.

AK Parti Ulukışla İlçe Başkanı Göksel Akçam, Çiftlik İlçe Başkanı Cavat Temur, Altunhisar İlçe Başkanı Yavuz Hıra ve Çamardı İlçe Başkanı Yasin Kurudere de istifalarını açıkladı. AK Parti Altunhisar İlçe Başkanı Yavuz Hıra, yerel seçimlerde ilçeden belediye başkan aday adayı olmak için istifa ettiğini açıkladı.

Farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz

AK Parti Ulukışla İlçe Başkanı Göksel Akçam da, "Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Ulukışla İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum” dedi.

Gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda

AK Parti Çiftlik İlçe Başkanı Cavat Temur ise, "Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Çiftlik İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda bugün itibariyle istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.