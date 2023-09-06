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Çin’de hükümet çalışanlarına iPhone yasağı!

Çin’de hükümet çalışanlarına iPhone yasağı!

Çin’deki hükümet kurumlarında Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve yabancı marka cihazların kullanılması yasaklandı.

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Dünya genelinde birçok ülkenin Çinli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklama kararının ardından Pekin’den de benzer bir adım geldi. ABD merkezli Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre, Çin hükümetine bağlı kurumlarda çalışanların ABD merkezli Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve diğer yabancı marka cihazları iş yerinde kullanmaları ve ofise getirmeleri yasaklandı.

Haberde, söz konusu talimatın üst düzey yöneticiler tarafından geçtiğimiz haftalarda çalışanlara verildiği ancak uygulamanın kapsamıyla ilgili yeterli bilgi bulunmadığı belirtildi.

Apple'ın en büyük pazarlarından biri olan Çin’de hükümet, son yıllarda veri güvenliği konusunda harekete geçerek, şirketler için yeni yasalar ve şartlar uygulamaya koymuştu.

Çin’e yönelik kısıtlamalar

Öte yandan, ABD’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Çinli firmalara yönelik yasaklar getirmişti. ABD, geçtiğimiz yıl güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei’nin de aralarında bulunduğu 5 Çin merkezli teknoloji şirketinin yeni iletişim ekipmanlarının ithalatını ve ülkede satışını yasaklama kararı almıştı.

Dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişeleri nedeniyle TikTok’a art arda birçok ülke kısıtlama getirmişti. Kanada şubat ayında, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda mart ayında TikTok'un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle iş telefonlarında uygulamanın kullanmasının yasaklandığını duyururken, Avustralya ise nisan ayında hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı.

Mayısta ABD’nin Montana eyaleti TikTok uygulamasının kullanımı yasaklayarak, ülkede TikTok’a yasak getiren ilk eyalet olmuştu. Son olarak ise Kırgızistan, çocuklara yönelik zararlı içerikler bulunduğu gerekçesiyle uygulamayı yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

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