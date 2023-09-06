Afyonkarahisar'da defineciler yakayı ele verdi! Arapça yazılı kitaplar ve kılıçla jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar İhsaniye'de definecilere yönelik yapılan aramada jandarma ekipleri 2 kişiyi Arapça yazılı kitaplar ve kılıçla yakaladı.

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Olay, İhsaniye ilçesi Basırlar köyü Suçıkan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler S.Ö. (41) ve S.K. (34) isimleri şahısları kazı yaparken suçüstü yaptı. Bölgede arama yapa ekipler kazma, kürek, keser, 6 adet Arapça yazılı kitap, kılıç ve tılsım diye tabir edilen kağıtlar ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.