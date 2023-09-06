Meral Akşener İYİ Parti'nin İzmir adayını açıkladı! CHP İzmir'de ceketini koysa kazanır mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde İzmir Belediye Başkan adayını açıkladı. Akşener, İzmir adayının Ümit Özlale olduğunu ve çalışmalara başladığını duyurdu. Ümit Özlale kimdir, Ümit Özlale nereli, eşi ve çocukları...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin bomba açıklamalarına bir yenisini ekledi. Ankara ve İstanbul'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı adaş çıkaracaklarını belirten Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinde adaylarını açıkladı.

Buradan ilan ediyorum: İzmir adayımız...

Fatih Altaylı'nın YouTube yayınında “Biz her yerde ayrı gireceğiz. İstanbul ve Ankara dahil" diyen Akşener, "İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. 'Ben adayım' dedi. Bize dedi, dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesini göze alıyoruz Akşener, "İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusuna "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki…" karşılığını verdi. 81 ilde aday çıkaracaklarını ifade eden Akşener, "Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir." dedi.

Ümit Özlale kimdir, nereli eşi ve çocukları

İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 tarihimde Almanya'nın Holzheim şehrinde dünyaya geldi. Ümit Özlale, 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, daha sonra 1998 yılında ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını ve son olarak doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

Ümit Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmeye başladı.

Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü’nün sahibidir.

Ümit Özlale halen İYİ Parti İzmir Milletvekili olarak görev yapıyor.