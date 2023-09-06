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TFF'den Beşiktaş Park kararı! UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için aday gösterildi

TFF'den Beşiktaş Park kararı! UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için aday gösterildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Beşiktaş Park Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için aday olarak bildirilmesine karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

UEFA kararı 2024'te verecek

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA’ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumunun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Finali ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir." denildi. 

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