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Sağanak yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ, barajların doluluk oranlarını açıkladı

Sağanak yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ, barajların doluluk oranlarını açıkladı

Mega kent İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye düşen 125 kilogram yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün 27.88 iken bugün itibariyle bu rakam 0.28 artarak 28.16 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde metrekareye 125 kilogram yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28.16 olarak ölçüldü.

Barajların 2’sinde doluluk oranı yüzde 10’un altına inerken, 4 barajda doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü.

Kentteki en dolu baraj yüzde 59.68 ile Ömerli barajı olurken 5.45 su seviyesi ile Pabuçdere barajı en düşük seviyede ölçüldü.

Dün barajlardaki su doluluk oranı 27.88 iken bugün itibariyle bu rakam 0.28 artarak 28.16 oldu.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 15.71

Büyükçekmece Barajı yüzde 6.76

Darlık Barajı yüzde 42.39

Istrancalar Barajı yüzde 37.43

Kazandere Barajı yüzde 10.32

Elmalı Barajı yüzde 17.98

Ömerli Barajı yüzde 59.68

Pabuçdere Barajı yüzde 5.45

Sazlıdere Barajı yüzde 12.89

Terkos Barajı yüzde 13.96 "

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