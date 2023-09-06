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Denizli’de 68 alkollü sürücünün ehliyeti alındı!

Denizli’de 68 alkollü sürücünün ehliyeti alındı!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 ay içerisinde denetlenen bin 656 sürücüye 2 milyon 854 bin lira trafik cezası kesilirken, 68 alkollü sürücünün de ehliyetine el konuldu.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında son 1 ay içerisinde yapılan trafik denetlemelerinde 30 bin 539 aracın kontrolünü yaptı. Denetimlerde 24 bin 21 araç ve 20 bin 637 şahıs sorguladı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 656 araç sürüsüne 2 milyon 854 bin 524 TL para cezası uygulanırken, 68 alkollü sürücünün de ehliyetine el koydu. Ayrıca çalışmalarda 375 araç da trafikten men edildi.

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