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Yalova'da polisten narkotik köpekli uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yalova'da polisten narkotik köpekli uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Yalova'da polis ekiplerinin uygulama noktasında narkotik köpekleri ile yapılan aramlarda bir miktar uyuşturucu, tabancalar ve tüfekler ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

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Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çevre illerden uyuşturucu madde getirebileceğini değerlendirerek, yol uygulaması ve anlık şok operasyonlar gerçekleştirdi.

Dedektör köpekler Zeytin ve Gölge eşliğinde yapılan aramalarda 171 gram skunk, 49.46 gram sentetik kannabinoid, 49.44 gram metamfetamin, sentetik ecza grubu tablet, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 av tüfeği, 8 tabanca ve bu silahlara ait 144 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda araçlarda bulunan Y.Ç., S.S., B.A., F.T., A.Y., Ç.B., M.U., F.K., H.B.K. ve T.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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