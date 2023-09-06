İstanbul'da sel felaketi! Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece sular altında kaldı 2 kişi öldü can pazarı yanaşandı

Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.