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Velilere beslenme çantası için önemli tavsiye!

Velilere beslenme çantası için önemli tavsiye!

Doktor Muammer Musaoğlu, velilere beslenme çantasında olması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

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Ülke genelinde birinci sınıflar için ders zili çalarken, diğer öğrenciler için ise eğitimin başlamasına sayılı günler kaldı. Bingöl'de de Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Muammer Musaoğlu, velilere beslenme çantasında olması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

İçinde katkı maddesi olan ve sağlıksız besinlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Musaoğlu, evde dengeli bir beslenme çantasının hazırlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Musaoğlu, ''Malum uzun bir yaz tatili geride kaldı, eğitim-öğretim yılı da tekrar başlıyor. Hem öğrencilerin hem de ailelerin bu konuda heyecanları var. Bu okul döneminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de beslenme. Çocukların evin uzağında günün bir bölümünü geçirecekler. Sağlıksız ve kaktı ürünleri içeren besinleri tüketmemelerini öneriyoruz. Çocukların beslenmesinde en sağlıklı olan evde hazırlanmış bir beslenme çantası daha iyi olacaktır'' dedi.

''Süt ürünü, tahıl ürünü, bir meyve şeklinde hazırlanması çok daha sağlıklı olur''

Ana ve ara öğünler için beslenme çantasında olması gerekenleri aktaran Dr. Musaoğlu, “Beslenme çantası hazırlarken de dikkat etmemiz gereken durumlar var. Öncelikle çocuğun taşıyabileceği bir beslenme çantası olmalı. Keskin kokulu yiyecekler tercih edilememelidir. Örneğin, yumurtayı sabah evden çıkmadan yemek daha doğru olur. Onun dışında dökülme riski taşıyan besinler de çantaya konulmamalı. Çocuğun besin ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılayacak besinler tercih edilmelidir. Peynirli, ton balıklı bir sandviç yanına da ayran veya elma şeklinde olabilir. Süt ürünü, tahıl ürünü bir meyve şeklinde hazırlanması çok daha sağlıklı olur. Peynirli dere otlu makarna, yanına yoğurt ve armut olabilir. Yada ev yapımı patatesli, sebzeli bir börek olabilir. Ara öğün olarak da mesela, bir dilim tam tahıl ekmek üzerine fıstık ezmesi sürülerek yanına bir muz ve süt ile ara öğün hazırlanabilir. Kuru meyveli bir kek, süt, taze sıkılmış meyve suyu olabilir. Bu şekilde çocuk hem besinleri dengeli bir şekilde almış olacak hem de okul başarısını bu şekilde bir beslenme arttırmış olacak” şeklinde konuştu.

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