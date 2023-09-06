Sağlık çalışanları isyan etti! Hemşireler saçlarını kesti!

Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, bir hemşirenin saçları hasta yakınları tarafından yolundu. Olayın ardından İzmir'de Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, saçlarını keserek saldırıyı protesto etti.

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Silivri Devlet Hastanesi’nde görevli bir hemşire, iddiaya göre bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. Şiddete uğrayan sağlık çalışanının saçları yolundu.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, hemşirenin yolunan saçlarının fotoğrafını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, “Silivri Devlet Hastanesinde çalışan bir arkadaşımız hasta yakınları tarafından şiddete uğramıştır. İnsanlık dışı bu varlıklar arkadaşımızın saçlarını yolacak kadar canileşmiştir. Sayın bakan bizleri duyuyor ve görüyor musunuz? @drfahrettinkoca bu hemşire sizin personeliniz! Aile bakanlığının ya da sanayi bakanlığının değil!” şeklinde duyuruda bulunmuştu.

Saçlarını keserek saldırıyı protesto etti

Olayın ardından Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Hemşire Neslişah Karakaptan İzmir'de hemşire arkadaşlarıyla birlikte saçlarını keserek saldırıyı protesto etti.

Sağlık Bakanlığı, şiddeti artık seyretmesin!

Karakaptan şu açıklamayı yaptı:

"Bir hemşire olarak Silivri Devlet Hastanesi’ndeki bir meslektaşımızın başına gelen canice saldırı hepimizi çok üzmüştür ve kabul edilebilir, sessiz kalınabilir bir olay asla değildi.

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ne zaman sona erecek, ne zaman şiddet yasası uygulanacak? Ne zaman bizler mesleğimizi güvenli bir ortamda icra edeceğiz?

Sağlık çalışanlarının hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok. Kurum girişlerine x-ray cihazlarının kurulması, güvenlik önlemlerinin artırılması, kanunen sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara ağır cezalar vermek bu kadar mı zor?

Sağlık Bakanımızın gözünde hiç mi değerimiz, hiç mi kıymetimiz yok? Bizler Birlik Sağlık Sen olarak sayın Bakanımızdan sağlıkta şiddeti seyretmek ve kınamak yerine en etkili yasaları çıkarmasını ve bir an önce uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz. Bir meslektaşımızın daha canından olmasını istemiyoruz."