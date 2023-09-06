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Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a yeni anayasa cevabı

Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a yeni anayasa cevabı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin yeni anayasadan önce yeni anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bugüne kadar takınılan tavırlarla yeni bir anayasa yapmak bu ülkeye fayda getirmez." dedi.

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Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, afetzedelere "geçmiş olsun" diledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldan fazladır seçim kaybetmediğini anımsatan Karamollaoğlu, seçimlerde başarılı olan AK Parti hükümetlerinin yönetim konusunda başarısız olduklarını savundu.

"Önce bal şerbet sonra zehir"

Cumhuriyet tarihindeki en büyük enflasyon artışının son 20 yılda gerçekleştiğini iddia eden Karamollaoğlu, "'Seçim öncesi bal şerbet vadedip seçim sonrası neden millete zehir içiriyorsunuz' sorusunu elbette sormak mecburiyetindeyiz. Hangisi gerçek? Seçim öncesi güzel vaatlerde bulunmanız mı, seçim sonrası acı faturayı millete kesmeniz mi?" diye sordu.

Karamollaoğlu, iktidarın yeni anayasa yapma noktasında samimi olmadığını ileri sürerek, darbe anayasasından kurtulmaya ve herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yeni anayasa söylemlerinin yerel seçimlere yönelik yatırım olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Ülkemizin yeni bir anayasadan önce yeni bir anlayışa ihtiyaç duyduğu kanaatindeyiz. Bugüne kadar takınılan tavırlarla yeni bir anayasa yapmak bu ülkeye fayda getirmez. İnsanımızın anayasadan önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin çöken ekonomi, işsizlik, iç ve dış borç, yoksulluk olduğunu belirten Karamollaoğlu, milletin sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

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