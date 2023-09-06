Erdoğan'ın büyük şanssızlığı! Yazar Salih Tuna açıkladı

Sabah yazarı Salih Tuna, Erdoğan Putin görüşmesini değerlendirdi. Gerilim bekleyen Batılı ülkelerin hayal kırıklığına uğradığını yazan Tuna, "Sen kalk tüm dünyanın ilgiyle izlediği Soçi görüşmesinden alnının akıyla çık ama yurda dönüşte (bir soru üzerine) Kılıçdaroğlu'na maruz kal." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor.

Tahıl koridoru için yoğun diplomasi yürüten Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sonrası Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma sürecinde sona yaklaşıldı.

Doğal gaz merkezi yerleşkesi konusunda da İstanbul'daki Finans Merkezi’ne benzer bir merkezin kurulmasının planlandığını aktaran Erdoğan, bu planın Rusya ile görüşüleceğini dile getirmişti.

Görüşmeye ilişkin yazı kaleme alan Sabah yazarı Salih Tuna, görüşmeden gerilim bekleyen Batılı ülkelerin istediği sonucun çıkmadığını yazdı.

Tuna, "İki lider, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri sınırlandırmak şöyle dursun, nükleer enerji işbirliğini genişletmekten söz ettiler." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın varlığı gerçekten de "dünya barışı" için büyük bir şanstır

Batı basınında Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin ağır eleştiriler yöneltildiğine değinen yazar, yazısını bu sözlerle tamamladı:

Üçüncü dünya savaşının söz konusu edildiği şu kritik dönemde tüm dünyayı makuliyete ve hakkaniyete çağıran Erdoğan'ın varlığı gerçekten de "dünya barışı" için büyük bir şanstır. Ayrıca, tahıl koridoru konusunda gösterdiği çaba sonucunda Afrika'daki açların da yegâne şansı olmuştur.

Gelgelelim, Sayın Erdoğan'ın da çok büyük bir şanssızlığı var: Ana muhalefet partisi CHP ve lideri.

Sen kalk tüm dünyanın ilgiyle izlediği Soçi görüşmesinden alnının akıyla çık ama yurda dönüşte (bir soru üzerine) Kılıçdaroğlu'na maruz kal.

Millet İttifakı'ndaki ortağı Akşener'in bile "Aday olmasını engelleyemediğim için milletimden özür dilerim..." dediği Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a oy veren seçmeni suçlamasına cevap vermek zorunda kaldı ya onu diyorum. Şanssızlık değilse nedir bu?"

Salih Tuna'nın yazının tamamı