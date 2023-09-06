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İstanbul'da ölümüne estetik! ABD’li Cleopatra estetik ameliyattan 2 gün sonra öldü

İstanbul'da ölümüne estetik! ABD’li Cleopatra estetik ameliyattan 2 gün sonra öldü

İSTANBUL Esenyurt’ta yağ aldırma ve saç ektirme için özel bir kliniğe gelen Amerikalı Cleopatra Mae Denms, operasyondan 2 gün sonra fenalaştı. Beylikdüzü’nde özel bir hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İstanbul Esenyurt’ta yağ aldırma ve saç ektirme için özel bir kliniğe gelen Amerikalı Cleopatra Mae Denms, operasyondan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 26 Ağustos günü Esenyurt’ta yaşandı. Amerikalı Cleopatra Mae Denms yağ aldırma ve saç ekimi için Türkiye’ye geldi.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Clinic Expert isimli estetik cerrahi merkezinde işlemleri yapılan kadın 2 gün sonra fenalaştı. Beylikdüzü’nde özel bir hastaneye kaldırılan Denms burada tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kadının kesin ölüm nedeni belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken söz konusu klinik yetkilileri ise konuyla ilgili konuşmadı. Klinik görevlilerinin kapı önünde bulunan flamaları indirmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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