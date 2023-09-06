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Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Ümit Besen aynı sahneye çıktı!

Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Ümit Besen aynı sahneye çıktı!

Menemen Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı konserlerine Türkelli’de devam etti. Taverna ve fantezi müziğin efsane isimleri Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, izleyenlere nostalji yaşattı.

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Yılların eskitemediği parçalarını Menemenliler için seslendiren Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, dinleyenleri mest etti.

Müzik ziyafetinde sahneye ilk olarak taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam çıktı. Klavyesiyle seslendirdiği şarkılarına dinleyenlerin eşlik ettiği sanatçı, bir saatlik muhteşem performansının ardından, sahneyi fantezi müziğinin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu’na bıraktı.

80’lere ve 90’lara damga vuran parçalarını seslendiren Kurtoğlu, dillerden düşmeyen ‘Duvardaki Resim’, ‘Yorgun Yıllarım’ ve ‘Hain Geceler’ gibi birçok unutulmaz eserini seslendirdi. Ünlü sanatçının, son dönemde yeniden popüler olan ‘Duyanlara Duymayanlara’ şarkısına konser alanını dolduran Menemenliler müzikseverler hep birlikte eşlik etti.

Son olarak ise sahneye çıkan Ümit Besen, söylediği şarkılarla dinleyenleri maziye götürdü. Gecenin sonunda eski Türkelli Belde Belediye Başkanları İbrahim Danacıoğlu ve İbrahim Şimşek ve eşi Filiz Pehlivan ile birlikte sahneye çıkan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bütün sanatçılara günün anısına hediye takdim etti.

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