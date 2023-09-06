Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan vize serbestisi açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak açıklamalarda bulundu. Fidan, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamalarda, "AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Schengen vizesi için Türk vatandaşlarının mağduriyetine son verilmesini istedi.

Fidan, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamalarda, "AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir.

Vize serbestisinin de ilerlemesi beklentimiz arasındadır. Vize serbestisi insandan insana diyaloğu artıracak Türkiye'nin AB üyeliği önündeki sürecindeki sorunları ve ön yargıların kaldırılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır.

"AB'den daha cesur olmasını bekliyoruz"

Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasında. Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konusundaki beklentimizi de ilettim. AB'den İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz."

ABD'ye PKK/YPG mesajı

Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline başkaldırması öngördüğümüz bir husustu. Bizim Suriye politikamızın önemli bir ayağı da Suriye'deki halkların toprağından sürülmemesi kapsamında. ABD destekli YPG'nin Arap topraklarını işgal ederek onları boyunduruk altına aldı. Bunlar uzun süredir iki toplum arasında kan davasına varacak sonuçları doğuracak. Kürtler ve Araplar arasına ekilen fitne tohumlarının rehabilitasyonu uzun sürecek. Bölgede YPG'nin meşru bir güç gibi gösterilmesine artık bir son verilmeli. Bu olmazsa gördüğümüz çatışmalar sadece başlangıç olur.

Düzensiz göç sorunu

Düzensiz göç sorununu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Bugünkü görüşmemizde Sayın Varhelyi'ye yeniden söylediğim gibi, Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz."

Varhelyi: AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum

Ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi ise dostluğun, ittifakın ve Türkiye ile sahip olunan ortaklığın yeniden canlandırılması için burada olduğunu belirtti. Varhelyi, "Ankara’da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Varhelyi, çok güçlü siyasi ve ekonomik taahhütlerinin olduğuna işaret etti. Türkiye ile olan ilişkilerin her zaman kilit öneme sahip olduğunun altını çizen Varhelyi, şunları kaydetti:

"Göç dalgası söz konusu olduğunda, tahrip edici depremin zararları söz konusu olduğunda biz Türkiye halkıyla bir arada olduk ve jeopolitik öneme sahip olan bölgede de, bizim etrafımızda ve Türkiye'nin etrafında olan dalgalanmalara da birlikte yanıt verdik. Türkiye, daha önce de Sayın Bakan tarafından söylendiği gibi bizim için dost bir ülkedir."

"Yeni üyelere kapılarımızı açabiliriz"

Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Varhelyi, 2030’da yeni üyeler olacağını belirterek, “Yeni üyelere kapılarımızı açabiliriz. Biz kendi tarafımızda durmadan çalışıyoruz. En nihayetinde üye devletlerin de yavaş yavaş siyasi olarak harekete geçtiklerini, yatırımda bulunduklarını görüyoruz. 2030 yılı itibarıyla yeni üyeler olacaktır. Olması için her iki tarafın da çalıştığını söyleyebilirim. Türkiye’nin aday ülke olarak konumuna bakarsak şu anda bulunduğumuz konum son derece nettir. AB Konseyi tarafından 2018 yılında bu karara varılmıştır. Müzakereler şu anda donmuş durumdadır. Yeniden başlaması için AB Konseyi tarafından bazı kriterler öne sürülmüştür. Bu kriterler demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle ilgilidir. Mesela bu alanlarda reformlarda ileriye yönelik inandırıcı bir yol haritasının hazırlanması yeni tartışmaları tetikleyebilir liderler arasında” diye konuştu.