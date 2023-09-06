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Lizay’ın marka yüzü yeniden Burcu Esmersoy

Lizay’ın marka yüzü yeniden Burcu Esmersoy

‘Bir Aşk Var Bir de Lizay’ sloganıyla ses getiren Lizay Pırlanta, yeni dönemde marka yüzü olarak Burcu Esmersoy ile devam etme kararı aldı.

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Geçtiğimiz günlerde yeni koleksiyonların çekimi için Emre Güven’in objektifine poz veren Esmersoy, çekim boyunca sergilediği enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.

Birbirinden şık ve göz alıcı tasarımları mücevher tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan Lizay Pırlanta prodüksiyon tarafında Noe Production ekibi ile çalışmayı tercih etti.

Yoğun geçen çekimin ardından tüm ekip kutlama yaparak yorgunluk attı.
Lizay Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Serbes Akgün “Burcu ile geçtiğimiz sene yaptığımız iş birliğinden çok memnun kaldık, güzel geri dönüşler aldık. Zarafeti ve dinamizmiyle markamızın imajına çok yakıştığını düşünüyoruz. Onun markaya kattığı ışığı seviyoruz. Bu sebeple marka yüzü olarak Burcu’yla devam etme kararı aldık. Umarız ki bu güzel iş birliği daha uzun yıllar devam eder” dedi.

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