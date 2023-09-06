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Uluslararası Zurnazen Festivali Milas’ta başladı

Uluslararası Zurnazen Festivali Milas’ta başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali Milas’ta vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

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Dünya’da bir ilk olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Zurnazen Festivali Milas ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlk günü Menteşe ilçesinde yağmur nedeni ile iptal edilen ikinci günü Milas’ta düzenlenen festivale katılan vatandaşlar Zurna sanatçıları ve konuk sanatçı Oğuz Aksaç ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Zurnazen Festivali’nin ikinci günü Milas Atapark’ta yapıldı. Sanat yönetmenliğini Eray İnal’ın yaptığı Zurnazen Festivali’nde Bulgaristan’dan Samir Kurtov, Yunanistan’dan Arestıdıs Dramalis, Azerbaycan’dan Fagan Alasgarov, Türkiye’den Ömer Altuntaş, Buğra Kutbay, Ozan Girgin, Veysel Girgin, Yunus Emre, Hasan Çakan, Aykut Girgin, Memik Avcı, Emrah Girgin, Tibet Var, Dursun Girgin, Eyüp Girgin sahne aldı. Konuk sanatçı olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç da Milas’ta vatandaşlarla buluştu. Festivalin Milas ayağına Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

8.Uluslararası Zurnazen Festivali’ne katılan konuk sanatçı Oğuz Aksaç, Türkiye’de festival anlamında çok fazla etkinlik yapıldığını, tüm dünyanın ortak enstrümanlarından biri olan Zurna Festivali’nin bunların içinde en özellerinden biri olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e dünyada ve Türkiye’de ilk olan Zurna Festivali için teşekkür etti.

Milas Atapark’ta düzenlenen 8.Uluslararası Zurnazen Festivali’nde konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat dünyada ve Türkiye’de ilk olan Zurnazen festivali ile kültürel değerleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ve festivale yoğun ilgi gösteren Milaslı vatandaşlara teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücüyle tüm dünyadan sanatçıların Muğla’da buluştuğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumhur Çoban bu festivalin zurnanın başkenti Milas’a çok yakıştığını vurguladı.
Milas’taki Zurnazen Festivali sanatçılarına çiçek verilmesinden sonra tüm sanatçıların İzmir Marşı’nı sahnede çalması ile sona erdi.

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