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HÜRJET, Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı!

HÜRJET, Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı!

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET Eğitim Uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan HÜRJET Projesi çerçevesinde bir ilk daha gerçekleştirildi.

Türk Yıldızları yakın gelecekte HÜRJET ile uçacak

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 03 Eylül tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı. Türk Yıldızları akrobasi timi yakın gelecekte kullandığı NF-5 uçakları yerine HÜRJET ile uçacak.

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