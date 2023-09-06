Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıkladı 2026 sonu kişi başına gelir enflasyon hedefi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Buna göre enflasyon 2026'da yüzde 8.5, büyüme yüzde 5, kişi başı gelir 14 bin 855 dolara çıkarılması planlanıyor. Hükümetin 2023 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 65 olarak hesaplandı.

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Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ekonominin 3 yıllık yol haritasını içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Hiç kimse ve fikre ön yargıyla yaklaşmıyoruz. Kimden geldiğine bakmadan, ülkemizin faydasına olacak her türlü öneriyi hayırhahlıkla değerlendirmeye hazırız.

Fırsatçılara yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Kimi sektörlerde oluşan fiyat köpüğünün indiğine ve piyasanın dengesini bulmaya başladığına şahit oluyoruz.

Daha güçlü, güvenli ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda, ekonomideki ilk yol haritamızı Orta Vadeli Programla ortaya koyuyoruz.

(OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğiz. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açarak ve finansmanını kolaylaştırarak, sağlıklı büyüme sağlayacağız.

Merkez Bankası rezervrleri 117.3 milyar dolar

8 aya dair veriler bu gerçeği ortaya koyuyor. 3,9 büyüme kaydederek büyüme performansını 12 çeyreğe çıkardık. Bu dönemde ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık. Depremin iktisadi faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalmasını temin ettik. Merkez Bankası rezervleri 117,3 milyar Dolar seviyesinde.

Deprem bölgesine 1 trilyon liralık kaynak

(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız.

Deprem tahribatını ortadan kaldırıp dengeli ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürüp gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimiz.

Ortalama yüzde 4.5 büyüme

Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz.

Hükümet olarak, Orta Vadeli Program'a desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

(OVP) Döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynak, deprem bölgesi için kullanılmış olacaktır.

Kişi başına milli gelir

(OVP sonunda) 1,3 trilyon doları aşan büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelirle yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz.

İstihdamın yıllık ortalama 909 bin, toplamda 2,7 milyon kişi artmasını, işsizlik oranının tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz.

300 milyar dolar ihracat

İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız.

Orta Vadeli Programda uygulayacağımız politika sepetiyle, enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız.

Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız.

Kur Korumalı Mevduat sistemimiz görevini yerine getirmiş, kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağlamıştır.

Kur korumalı mevduattan çıkış mesajı

Kur Korumalı Mevduatlarımızın kur istikrarının pekiştiği bir zeminde, Türk Lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız.

Kamu yatırım projelerini gözden geçirerek, ekonomiye hızla kazandırılabilecek projelere öncelik vereceğiz.

Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız.

Avrupa Birliği ile ticaretimize yeni bir boyut kazandırmak üzere Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirerek, doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz.

Ekim ayında Meclis’e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız.

Ataşehir enerji merkezi olacak

Ataşehir'deki İFM aynı zamanda bizim enerji hubımız haline getireceğiz. Burada doğal gaz da bütün madenler de bunlar burada değerlendirilmesi yapılacak, dünya buradan bunları takip edecek.

Cari işlemler açığı

Cari işlemler açığının yüzde 4'ten yüzde 2'ye inmesini öngörüyoruz. İleride cari işlemler fazlasına da ulaşacağız. OVP'de uygulayacağımız politika sepetiyle enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız. Para maliye ve gelirler politikalarında enflasyon ataletini gidermeye yönelik adımlar atacağız. Enflasyonu besleyen tüketim anlayışlarını engelleyeceğiz.

Cevdet Yılmaz sunum yaptı

Programa ilişkin sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın belirsizlikleri ortadan kaldıracağını belirtti. Yılmaz, enflasyonu tek haneye indirmeyi hedeflerken büyüme ve istihdamın göz önünde bulundurulacağını sözlerine ekledi.

Enflasyon 2026'da tek hane 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 65

Programa göre, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi hedefleniyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 65 olarak hesaplandı. Büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılması hedeflenen programda kişi başı gelirin 14 bin 855 dolara çıkarılması planlanıyor.

OVP'de 3 yıllık hedefler

OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:

BÜYÜME

2023: Yüzde 4,4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4,5

2026: Yüzde 5

İŞSİZLİK HEDEFİ

2023: Yüzde 10,1

2024: Yüzde 10,3

2025: Yüzde 9.9

2026: Yüzde 9.3

ENFLASYON

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15.2

2026: Yüzde 8.5

BÜTÇE AÇIĞI

2023: 1,6 trilyon lira

2024: 2,65 trilyon lira

2025: 1,82 trilyon lira

2026: 1,82 trilyon lira

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ

2023: 12 bin 415 dolar

2024: 12 bin 875 dolar

2025: 13 bin 717 dolar

2026: 14 bin 855 dolar