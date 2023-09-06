Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Bıçağı bakın nerede saklamış

İSTANBUL Ümraniye’de Hasan Kaymaz, arkadaşından ödünç aldığı araçla kız arkadaşıyla buluşmaya gitti. Saatler sonra ödünç aldığı aracın içinde ölü olarak bulundu. Kaymaz'ın telefonundaki mesajlardan sevgilisi Merve A.'ya ulaşıldı. Suçunu itiraf eden kadın, bıçağı çalıştığı tantunicide sakladığını söyledi.

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Korkunç olay, İstanbul Ümraniye'de dün sabah saatlerinde yaşandı. Hasan Kaymaz bir akrabasından kız arkadaşımla görüşeceğim diyerek aracını ödünç aldı. Aracını Kaymaz'a ödünç veren A.Y. sabah saatlerinde kendi arabasını park halinde kapısı açık şekilde görünce şoka uğradı. Aracın içine baktığında ise kan donduran manzara ile karşılaştı. Çünkü Hasan Kaymaz, otomobilde kanlar içinde yatmaktaydı.

Aracın içinde kanlar içinde bulundu

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ifadesine başvurulan A.Y.; 'Kaymaz'ın içerisinde bulunduğu 34 ….. plakalı aracın kendi adına tescilli olduğunu, olay yeri adresten geçtiği esnada bahse konu aracın sağ yolcu kapısını açık bir şekilde gördüğünü, aracı kontrol ettiğinde, maktul şahsı bilinen yerinden yaralı vaziyette gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini' anlattı.

Konuşmak için buluşmuştuk...

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro ekipleri ölen şahsın son olarak Merve A. ile mesajlaştığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda Merve A. (25) Ataşehir'deki bir adreste gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; "Konuşmak için buluştuklarını ve aralarında tartışma çıktığını ve maktul şahsı bilinen yerinden yaraladığını" söylediği ortaya çıktı.

Bıçağı çalıştığım tantuniciye bıraktım

Cinayeti işlediğini kabul eden Merve A. olayda kullandığı bıçağı da çalıştığı Tantuni dükkanına bıraktığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.