6 Eylül 2023 altın fiyatları! İslam Memiş'ten bomba gram altın tahmini

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Gram altın bugün güne yatay seyirle başladı. Ama yükseliş yakın... Piyasa Uzmanı İslam Memiş önemli mesajlar verdi.

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Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.658,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.659 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını da 11.005 liradan satılıyor.

Altın onsu düşüyor

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı 1.923,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek seviyede uzun süre tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yükselen ABD tahvil getirileri ve doların, altına olan talebin azalmasına neden olduğunu söyledi.

İslam Memiş tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları uzmanı, altında yükseliş için tarih verdi. Memiş şunları kaydetti:

"Altın yatırımcısı Eylül ayı içerisinde açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve faiz kararı izlenecek. Altın fiyatları cephesinde kısa vadeli pozitif seyir devam ediyor. Ons altın, 2000 dolar seviyesinden çokta uzaklaşmak istemiyorum mesajını veriyor. Gram altın ise ekranlarda 1666 TL seviyesinde, ancak serbest piyasalarda 1695-1700 lira seviyelerinde işlem görüyor. 1700 lira ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda ons altın için 1960 dolar seviyesinin karşısında gram altın fiyatını da 1720-1730 lira seviyesinde göreceğiz. Ekim ayı gram altın için 1800'lü rakamları telaffuz edeceğimiz bir ay olacak."