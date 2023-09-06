Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi!

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'in Şanghay şehrindeki fabrikasının 2 milyon araç üretim eşiğini aştığı bildirildi.

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Şirketten yapılan açıklamada, fabrikada üretilen 2 milyonuncu aracın bugün banttan indirildiği duyuruldu.

Açıklamada Ocak 2019'da hizmete giren fabrikada 1 milyon araç eşiğinin aşılmasının 30 aydan fazla sürdüğü ancak artan kapasiteyle 2 milyonuncu aracın 13 aydan kısa sürede üretildiğine dikkat çekildi.

Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı, 2022'de 710 bine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 48 artış kaybetmişti.

Fabrikada geçen yıl 450 binden fazla "Model Y" ve 250 binden fazla "Model 3" marka elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirilmişti.

Üretilen otomobil sayısı bu yılın ilk 8 ayında 600 bini aşmıştı. Şirket yılda 1 milyona yaklaşan kapasiteyi 450 bin ilaveyle geliştirmeyi hedefliyor.

Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik, Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Sanayi zincirinde yerlilik oranı yüzde 95 olan fabrikadaki çalışanların yüzde 99'unu Çin vatandaşları oluşturuyor.