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Cezaevinde şartlı çıktı babasından para istedi alamayınca evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cezaevinde şartlı çıktı babasından para istedi alamayınca evi ateşe verdi

Kırıkkale'de cezaevinden çıktıktan sonra babasından para isteyen bir vatandaş, olumsuz yanıt alınca evi ateşe verdi.

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Olay, Kırıkkale il merkezi Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden denetim serbestlik şartıyla çıkan D.Y., babası K.Y.'den para alamayınca sinirlenip evin 3. katını ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere teslim olan evi yarım saatlik çalışmanın ardından söndürerek, su ve köpük ile soğutma çalışması yaptı.

Evi yakan şüpheli şahıs D.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. yangın sırasında ise evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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