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Can Tanrıyar da tutuklanmıştı! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Can Tanrıyar da tutuklanmıştı! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Yakut, Santander'de gözaltında tutuluyor.

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Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi. Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.

İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı öne sürülen Muhammed Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımında bulunduğu, Yakut'un video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettikleri iddiasıyla Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

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