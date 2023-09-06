Ne EYT, ne erken emeklilik! Kısmi emeklilik ile Ocak 2024’te 10.000 lira maaş
Kısmi emeklilik şartları belli oldu. EYT’li olamayanlar için ikinci seçenek olan kısmi emeklilikte maaş detayı ortaya çıktı. Normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. Ancak kök aylıkları ne olursa olsun 7500 lira aylık bağlanacağı için bir kayıp söz konusu olmayacak. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olursa kısmi emeklilik imkanından yararlananlar da bu rakamı alacak.
EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Merkez Bankası tahminine göre Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 35.25 olması durumunda 7.500 lira olan en düşük emekli aylığı 10.143 liraya çıkacak. Kısmi emekli olan da bu tutarda aylık alacak.
EYT'li olamayanlar...
Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.
Kısmi emeklilik koşulları
Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor.